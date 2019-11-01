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01 ноября 2019, пятница, 06:42 141 Карта
Жизнь 2019-11-01T06:46:55+02:00
Українські Новини
Антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями: синоптик дала прогноз на выходные

Антициклон разрушается снегом и хлесткими дождями: синоптик дала прогноз на выходные

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Дерево. Фото: pixabay
Дерево. Фото: pixabay

В то время как в Киеве пошел снег в последний день октября, а температура опуститься до -10 в первый день ноября, прогноз на пятницу и выходные обещает существенное похолодание, ветер и дожди. Однако с понедельника, 4 ноября, в Украине существенно потеплеет.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Faccebook.

Из-за антициклона Oldenburgia 1 ноября ожидается сухая погода. Однако еще побудет холод, днем ​​ожидается +3...+8 градусов, а ночью -2...-8 градусов.

Суббота же будет немного теплее, а в воскресенье столбики термометров поднимутся до +8...+14 градусов. Однако в воскресенье появятся дожди и серьезно усилится ветер.

В Киеве 1 ноября - сухо и холодно, днем ​​не выше +6 градусов. В субботу уже до +8, а в воскресенье - дождь, ветер и +12 градусов, которые на следующей неделе могут разогнаться +16 градусов.

"Так что держите голову в равновесии, так как такие синоптические метаморфозы могут немного нас тормозить", - посоветовала Диденко.

Также синоптик объяснила появление вчерашнего снега постепенным разрушением антициклона Oldenburgia. Хотя он еще удерживает сухую власть над своей территорией Украины, под влиянием новых мощных атмосферных процессов постепенно слабеет. 

Из-за сопротивления антикилона в воскресенье появится сильный ветер и в воскресенье местами дожди, потому что атлантические потоки принесут существенное потепление.

"А мы ожидаем уже скоро потепление, но с ветрами и хлесткими дождями", - рассказала Диденко.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, в ноябре украинцев ждет сложная погода со снегопадами, сильными морозами и гололедом. Тем временем синоптики рассказали о погоде зимой

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