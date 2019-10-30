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30 октября 2019, среда, 06:20 7218 Карта
Жизнь 2019-10-30T06:20:02+02:00
Українські Новини
Мороз усилится, но тепло вернется: синоптик дала неожиданный прогноз до конца недели

Мороз усилится, но тепло вернется: синоптик дала неожиданный прогноз до конца недели

Погода, Потепление, Похолодание, Прогноз погоды, погода в Украине
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Пока в Украину надвигается ноябрь со снегопадами, гололедом и морозами, начало следующего месяца обещает резкое потепление, в то время как последние дни октября - резкое похолодание без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Октябрь уж накупил родственникам подарки и пытается воткнуть все это в чемоданы. Потому что скоро на смену ему придет ноябрь и полностью оправдает свое название. Но й октябрь похолоданием, которое пришло в Украину, и небольшими уже морозами облапает тщательно все деревья и кусты", - сообщила синоптик.

По ее словам, в среду похолодание усилится иднем ожидается ​​+3...+8 градусов. На юге ночью +3...+7 градусов, днем ​​+8...+12 градусов.

При этом садки маловероятны, ночью и утром - туманы, а днем ​​даже будут солнечные просветления. На левобережье Украины северо-западный ветер может достигать сильных порывов.

В Киеве же 30-го октября без осадков. Ночью 0...-2 градуса мороза, в окрестностях до -3 градусов, днем ​​+4...+7 градусов. И хотя сейчас в столице бушует атмосферный фронт, уже с ближайшего воскресенья, с 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится: днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12...+16 градусов.

"Холодная погода продлится до конца недели, а с начала следующей к нам снова придет потепление. Теплые деньки еще впереди, не вешайте посиневшей нос", - написала Диденко.

Инфографики: Наталья Диденко/FacebookИнфографики: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на конец октября и ноябрь. Тем временем синоптики рассказали о погоде зимой.

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