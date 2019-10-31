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31 октября 2019, четверг, 15:25 30
Общество 2019-10-31T15:25:54+02:00
Українські Новини
В Киеве пошел снег в последний день октября

В Киеве пошел снег в последний день октября

Снег, погода в Киеве, Непогода в Киеве, Снег в Киеве, Снег в столице

В четверг, 31 октября, в Киеве выпал небольшой снег. Об этом сообщают киевляне в соцсетях, публикуя фото и видео снега в столице. В частности, мелкий снег шел утром в разных районах столицы. Сейчас небольшой снег идет на Подоле. Также снег в Киеве был зафиксирован в Оболонском районе столицы. В частности, около 20 минут снег падал в районе станций метро "Героев Днепра" и "Минская".

Кроме снега, температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако похолодание продержится. Кроме снега, температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют солнечную погоду, однако похолодание продержится.

Кроме того, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что завтра ночью ожидается похолодание до -8 градусов. По ее данным, в Киев идет существенное похолодание, в среду, четверг и пятницу в столице ночью похолодает до -1-5 градусов, днем до +4+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре ожидаются снегопады, сильные морозы и гололед. 


Ранее синоптик сообщила, что антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы. 

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