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31 октября 2019, четверг, 14:22 17 Карта
Общество 2019-10-31T14:27:19+02:00
Українські Новини
Ноябрь начнется морозами до -10: прогноз погоды на пятницу в Украине

Ноябрь начнется морозами до -10: прогноз погоды на пятницу в Украине

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Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

В то время, как по прогнозам синоптиков мороз усилится, но тепло вернется, 1 ноября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем +5…+7 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +4…+9 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +6…+8 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -2…-4 градуса, днем +6…+8 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, в Сумской области -4…-9 градусов, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, в Запорожской области -3…-8 градусов, днем +3…+8 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +3…+8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде зимой. Тем временем в ноябре украинцев ждет сложная погода.

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