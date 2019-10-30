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30 октября 2019, среда, 06:00 1248 Карта
Жизнь 2019-10-30T06:00:03+02:00
Українські Новини
Снегопады, сильные морозы и гололед: в ноябре украинцев ждет сложная погода

Снегопады, сильные морозы и гололед: в ноябре украинцев ждет сложная погода

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Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Пока в конце октября еще держится теплая погода, но продолжает холодать, синоптики прогнозируют холодный и снежный ноябрь. При этом начало и конец месяца будут осенними по климату, в вот в его середине украинцы почувствуют настоящие зимние морозы, сообщает "Сегодня" со ссылкой на народного синоптика Леонида Горбаня.

Так, начало ноября ознаменуется дождливой температурой, но плюсовой. Морозы же придут и продержаться с 12-13-го по 21-22 ноября, ночью в этих числах ожидается -9...-11 градусов, днем минус -3...-5 градусов.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем +5...+8 градусов, 3-4 ноября может быть даже до +11 в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее. А вот с 11 ноября будет резкое похолодание, и по 22-е будут минусовые температуры, самые низкие – 16-17 ноября, может быть даже -9...-11 мороза, но в основном -4...-6 градусов мороза. С 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет, но будет прохладно: -2...-4 градуса тепла. А 30 ноября – около нуля. Чуть теплее на юге – там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах", – рассказал Горбань. 

Согласно прогнозу осадков, 7-8 ноября – сильный дождь, 12-13 – первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев. В сочетании с минусовой температурой это означает гололед на улицах и дорогах. Но, по оценке Горбаня, это пока не зима и не промерзшая еще земля эти осадки "съест". Наконец, третий циклон придет в Украину в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до нуля градусов.

По словам Горбаня, крайне сложно обстоит дело с долгосрочными прогнозами погоды в гористых регионах, где гуляющие по ущельям ветры нередко устанавливают свои порядки.

"Украина – это семь погодно-климатических зон, поэтому точность моего усредненного прогноза для всей страны может быть ниже, чем для отдельно взятого региона, но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков. По горам и предгорьям я расчеты вообще не делаю, так как там действуют совсем другие законы, не поддающиеся долгосрочным прогнозам. Обсчитываю только прогнозируемые равнинные регионы, к которым относится большинство территории страны", – разъяснил Горбань.

Для примера он привел гористую Хорватию, которая расположена с севера на юг. Как только в ее "каньоны" заходит северный ветер, он начинает ускорение с севера на юг, ломая все долгосрочные расчеты синоптиков. На равнинах такого ускорения не было бы, а в горах возникают ураганные ветра, сдувающие с мостов автомобили.

Как сообщали Українські Новини, антициклон Oldenburgia несет в Украину холод и морозы. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на неделю и начало ноября с похолоданием и снегом.

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