підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.25 27.8
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Гривня на міжбанку після різкого падіння продовжує зростати третій день поспіль
31 жовтня 2019, четвер, 18:42 9
Економіка 2019-10-31T20:00:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після різкого падіння продовжує зростати третій день поспіль

Гривня на міжбанку після різкого падіння продовжує зростати третій день поспіль

Курс валют, курс гривні, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 13 коп. в четвер зміцнився на 18 коп. до 24,77 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,88-24,92 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,81-24,84 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,75-24,78 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,64% з 27,72 UAH/USD до 24,77 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 30 жовтня на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Раніше Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020, рік.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 жовтня, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс гривні Міжбанк

Архів
Новини
Депутат Київради назвав директора "земельного" департаменту КМДА Оленича проросійським провокатором 20:26
Генпрокурор Рябошапка уникає пояснень щодо прокурора Кулика, - ЗМІ 19:59
В Україні створили ТСК щодо розслідування пожеж на складах боєприпасів 19:43
Гончарук похвалився, що українські дороги до зими готові 19:38
Опубліковані результати експертизи формули "Роттердам+", які близько року приховували НАБУ та САП 19:31
більше новин
Арахамія і Савченко. Фото: facebook.com/yan.dobronosov
Фото дня: рука Арахамії розсмішила соцмережі 15:09
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Ізраїль закрив дипломатичну місію в Україні через порушення домовленостей 09:52
Штаб ООС ввів режим безпеки в зоні проведення операції з 28 жовтня 14:06
Південмаш отримає замовлення від американської Firefly на $15 млн, - експерт 12:53
більше новин
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Богдан Яременко. Фото: oleg.fedonyuk/Facebook
Яременка змусив вибачитися пранкер: текст листування депутата з "Джокером" 08:22
ГПУ має прийняти щодо Богдана процесуальне рішення, - Горбатюк 10:50
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
Дубневич спакував сумку в ізолятор: серед речей книжки і шапка 13:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok