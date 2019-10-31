Гривня на міжбанку після різкого падіння продовжує зростати третій день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 13 коп. в четвер зміцнився на 18 коп. до 24,77 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,88-24,92 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,81-24,84 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,75-24,78 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 10,64% з 27,72 UAH/USD до 24,77 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 30 жовтня на 5,65 коп. до 25,0894 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,57 коп. до 24,7355 UAH/USD.

Раніше Кабмін затвердив середньорічний курс гривні на 2020, рік.

Тим часом Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 жовтня, на 11,84 коп. до 24,9954 UAH/USD.