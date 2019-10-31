НСЖУ осудил угрозы преследования журналистов за публикацию переписки нардепов

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что НСЖУ осуждает угрозы уголовного преследования журналистов за публикацию пикантных переписок депутатов Верховной Рады Украины.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Власть должна воздерживаться от упоминаний об Уголовном кодексе, говоря о деятельности журналистов! Парламентские фотокоры (фотокорреспонденты) и журналисты не должны бояться ответственности за свою работу. Главная тема парламентских сюжетов - поведение, действия, заявления народных депутатов. Поэтому напоминать об Уголовном или моральном кодексах прежде всего нужно парламентариям и чиновникам. Новая коалиция (или партия монобольшинства) должна учиться у предыдущих властных элит - война с журналистами сокращает время пребывания у власти!" - написал Томиленко.

Напомним, сегодня председатель комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко (фракция "Слуга народа"), угодивший в секс-скандал, угрожал посадить журналистов на 7 лет за публикацию его интимной переписку на заседании парламента.

"Если у моей жены нет ко мне претензий, то у кого есть претензии? Претензии есть у моралистов. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите поговорить о морали и о законе, то давайте. В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Опубликование переписки является уголовным преступлением и тот, кто сделал это заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю, я просто напоминаю про закон и мораль, которые для всех одни", - заявил Яременко.

Как сообщали Українськi Новини, 30 октября Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой. Позже он удалил сообщение в социальной сети Facebook, в котором сообщал, что перепиской с проституткой он хотел обмануть журналистов, чтобы показать их непрофессионализм, и извинился.

После инцидента председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия предложил уволить Яременко с должности председателя международного комитета из-за проституток, хотя ранне фракция "Слуга народа" приняла решение не наказывать Яременко.