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31 октября 2019, четверг, 16:27 32
Судебная власть 2019-10-31T16:47:14+02:00
Українські Новини
Нового судью КС Филюка уволили с должности судьи Волынского апелляционного суда

Нового судью КС Филюка уволили с должности судьи Волынского апелляционного суда

Конституционный суд, Высший совет правосудия, Петр Филюк
Петр Филюк. Фото: Sud.ua
Петр Филюк. Фото: Sud.ua

В связи с избранием Петра Филюка судьей Конституционного Суда, Высший совет правосудия (ВСП) уволил его с должности судьи Волынского апелляционного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.

"На заседании Высшего совета правосудия 31 октября 2019 года были рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку", - сказано в нем.

ВСП решил уволить в отставку судью Волынского апелляционного суда Петра Филюка и судью Дворичанского районного суда Харьковской области Евгению Рябоконь.

Как сообщали Українськi Новини, Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда.

А экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности и назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

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