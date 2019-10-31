Нового судью КС Филюка уволили с должности судьи Волынского апелляционного суда

В связи с избранием Петра Филюка судьей Конституционного Суда, Высший совет правосудия (ВСП) уволил его с должности судьи Волынского апелляционного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСП, передают Українськi Новини.

"На заседании Высшего совета правосудия 31 октября 2019 года были рассмотрены материалы об освобождении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об увольнении в отставку", - сказано в нем.

ВСП решил уволить в отставку судью Волынского апелляционного суда Петра Филюка и судью Дворичанского районного суда Харьковской области Евгению Рябоконь.

Как сообщали Українськi Новини, Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда.

А экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности и назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.