Конституционный суд избрал еще двух судей

Съезд судей избрал судьей Конституционного Суда Петра Филюка. Об этом свидетельствуют результаты голосования, передают Українськi Новини.

За его кандидатуру проголосовал 151 делегат съезда из 280. Еще 3 кандидатуры (Оксана Грищук, Александр Коровайко, Александр Прокопенко) не набрали необходимых 141 голоса.



Филюк - судья Апелляционного суда Волынской области. В 1986 окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского. С 1990 по 2000 год - судья Луцкого районного народного суда. На протяжении 2000-2003 годов работал судьей Луцкого районного суда.



(новость дополнена новыми подробностями)



Съезд судей также избрал Александра Панасюка членом Высшей квалификационной комиссии судей. За Панасюка проголосовали 148 делегатов из минимально необходимом 141.

Панасюк является судьей Винницкого апелляционного суда.



Как сообщали Українськi Новини, 29 октября ХVII внеочередной съезд судей начал работу в Киеве.



Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда.



Ранее действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12.



Тем временем генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского.