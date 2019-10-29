подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 21:54 39
Судебная власть 2019-10-29T21:54:21+02:00
Українські Новини
Съезд судей избрал новую судью КС

Съезд судей избрал новую судью КС

Конституционный суд, Съезд судей, Галина Юровская
Галина Юровская. Фото: пресс-служба Совета судей Украины
Галина Юровская. Фото: пресс-служба Совета судей Украины

Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда.

За ее кандидатуру проголосовали 145 делегатов съезда из 280, передают Українськi Новини.

Остальные 14 кандидатур не набрали необходимых 141 голоса.

Юровская - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке.

Она также является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом Украины.

Юровская родилась 30 ноября 1961 года в Хмельницком.

Окончила Харьковский юридический институт.

Работала сначала в Хмельницком областном суде, затем - в Апелляционном суде Киевской области, а с 2011 года - в Высшем спецсуде.

С 2016 года работает в Национальной школе судей.

Как сообщали Українськi Новини, действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12.

Тем временем генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского.

А экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности и назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

Больше новостей о: Конституционный суд Съезд судей Галина Юровская

Архив
Новости
Зеленский одобрил космическую деятельность субъектами всех форм собственности 22:19
Съезд судей избрал новую судью КС 21:54
Радиационная авария. Фото: facebook.com/dazv.gov.ua
В Киеве ликвидировали радиационную авария в геофизической обсерватории 21:51
"Нефтегаз" готовит новый иск против "Газпрома" 21:30
Протесты против разведения войск на Донбассе
Сотни людей протестуют под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе 21:20
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok