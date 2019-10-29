Съезд судей избрал новую судью КС

Съезд судей избрал Галину Юровскую судьей Конституционного Суда. За ее кандидатуру проголосовали 145 делегатов съезда из 280, передают Українськi Новини. Остальные 14 кандидатур не набрали необходимых 141 голоса. Юровская - судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел в отставке. Она также является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом Украины. Юровская родилась 30 ноября 1961 года в Хмельницком. Окончила Харьковский юридический институт. Работала сначала в Хмельницком областном суде, затем - в Апелляционном суде Киевской области, а с 2011 года - в Высшем спецсуде. С 2016 года работает в Национальной школе судей. Как сообщали Українськi Новини, действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12. Тем временем генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена судебной реформой Зеленского. А экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности и назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.