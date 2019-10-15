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15 октября 2019, вторник, 10:15 401 Документ
Судебная власть 2019-10-15T13:15:04+03:00
Українські Новини
Экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности

Экс-глава КС Шевчук требует немедленно восстановить его в должности

Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk
Станислав Шевчук. Фото: facebook.com/stanislav.shevchuk

В то время как 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил бывшего главу Конституционного Суда Станислава Шевчука в должности, он требует от КС сделать это немедленно. Об этом он сказал на брифинге у здания суда, передают Українськi Новини.

Шевчук отметил, что занес в секретариат суда свое заявление с требованием немедленно выполнить решение суда о его восстановлении. "Я себе даже представить не могу, что КС не исполнит решение суда", - заявил он.

Секретариат зарегистрировал указанное заявление. Шевчук отметил, что намерен ожидать положительного решения КС. Он также подчеркнул, что не встречался с действующим главой суда Александром Тупицким.

Как сообщали Українськi Новини, 14 мая КС выразил недоверие главе суда Шевчуку и уволил его с должности судьи. Среди претензий к нему было то, что он незаконно назначил себе ряд внештатных советников, политизировал работу суда и давил на судей при рассмотрении дел.

Шевчук назвал свое увольнение антиконституционным переворотом.

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