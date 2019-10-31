Нового суддю КС Філюка звільнили з посади судді Волинського апеляційного суду

У зв'язку з обранням Петра Филюка суддею Конституційного Суду, Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила його з посади судді Волинського апеляційного суду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, передають Українські Новини.

"На засіданні Вищої ради правосуддя 31 жовтня 2019 року були розглянуті матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з подачею заяв про звільнення у відставку", - сказано в ньому.

ВСП вирішив звільнити у відставку суддю Волинського апеляційного суду Петра Філюка і суддю Дворічанського районного суду Харківської області Євгенію Рябоконь.

Як повідомляли Українські Новини, З'їзд суддів обрав Галину Юрівську суддею Конституційного Суду.

А екс-голова КС Шевчук вимагає негайно відновити його на посаді назвав своє звільнення антиконституційним переворотом.