Потенциал есть, но пока работает плохо, - Богдан о новом главе таможни

Глава Офиса Президента Андрей Богдан считает главу Государственной таможенной службы неэффективным руководителем так как ранее таможня Максима Нефедова не выполнила план по доходам бюджета на 12%. Глава также подтвердил консультации с бывшим первым вице-премьер-министром Валерием Хорошковским.

Об этом Андрей Богдан сообщил в интервью "Украинской правде", передают Українські Новини.

"Когда мы пришли к вопросу таможни, контрабанды и доходов бюджета, мы встречались со многими экспертами, таможенниками, экономистами. И все сказали, что когда Хорошковский был председателем таможни, то доходы за 2 года выросли в 4 раза. И все - и его недруги, и друзья его, и различные политические лагеря - рекомендовали нам прислушаться. Потому что кроме теоретиков, в Украине есть только один практик, который реально это реализовывал. Да, он нас консультирует. Но реальным руководителем таможни является Нефедов. Я в него очень сильно верю, и это мое личное, и надежда, к которой я приложил максимум усилий, чтобы дать возможность ему работать, чтобы он реализовал эти свои идеи. К сожалению, у него сейчас не очень удается. Или, скажем так, очень не удается", - сообщил он.

Также он отметил, что на данный момент руководит еще старая система, потому что таможня, которую создает Нефедов, еще не существует.

Богдан подчеркнул, что старая система, понимая, что не будет существовать в новой реальности, делает все, чтобы саботировать как деятельность Нефедова, так и жизнь страны, именно поэтому доходы от таможни упали очень существенно.

Также Богдан уточнил, что с точки зрения идеологии, назначение на должность Валерия Хорошковского невозможно.

"С точки зрения эффективности, на мой, исключительно на мой взгляд, это было бы, наверное, правильное решение", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Хорошковский изучает, где критические точки, как это изменить, как исправить процессы, имеющие последствия, и дает какие-то рекомендации.

Как сообщали Українські Новини, 5 июля Кабинет Министров назначил главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Напомним, что китайский производитель сканирующего оборудования Nuctech Company Limited обвинил главу таможенной службы Максима Нефедова в распространении недостоверной информации.