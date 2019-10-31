Зеленский обсудил с Меркель транзит российского газа через Украину

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель встречу лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Он отметил важность поддержки Украины со стороны Германии.

Меркель приветствует прогресс в вопросе разведения сил в Золотом. Политики также обсудили перспективы разведения вблизи Петровского.

Кроме того, Меркель и Зеленский говорили о транзите российского газа через Украину, в частности в связи с трехсторонними газовыми консультациями, которые состоялись 28 октября в Брюсселе.

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.



Также, в Кремле заявили, что не будут обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах.



19 октября Меркель поговорила с Путиным о "нормандской встрече".



Тем временем у Путина заявили, что шансы на встречу в "нормандском формате" растут.