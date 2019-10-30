Журналістка, яка викрила Яременка в замовленні повії в Раді, вимагає позбавити його мандату депутата

Журналістка видання "Букви" Катерина Рошук, яка зняла листування депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Богдана Яременка з повією, вимагає позбавити мандату народного обранця. Про це Рошук написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, Рошук звернулася до "слуги народу" Яременка з проханням скласти мандат.

"Тепер я звертаюся до вас, пан Богдан Яременко: складіть мандат народного депутата. Ви не виправдали довіру народу і мою", - написала Рошук.

Також Рошук звернулася до спікера парламенту Дмитра Разумкова з проханням винести на голосування питання позбавлення Яременка мандату.

"Звертаюся до спікера ВР з проханням винести на голосування це питання і прошу народних депутатів проголосувати за складання повноважень Богданом Яременком. Так буде правильно", - зазначила журналістка.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Богдан Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ в годину.

Також Яременко звинуватив журналістів в неперевірених фактах перед публікацією його листування.

Крім того, Яременко заявляв, що замовляв повій в Раді, але це "була сфабрикована провокація". Однак через деякий час він видалив свій пост з виправданнями і вибачився перед Зеленським.