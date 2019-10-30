САП вызвало на допрос всех членов финкомитета Рады

Пока Арахамия уверен, что среди "слуг народа" в финкомитете коррупционеров нет, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вызывает на допрос всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом журналистам сказал специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают Українськi Новини.

"Действительно, сегодня были подписаны повестки о вызове всех членов финансового комитета, независимо от фракции. Такие повестки были всем высланы сегодня", - сказал он.

По словам Холодницкого, САП готова пойти навстречу депутатам и не вызывать парламентариев на конкретное время.

При этом в повестках указан номер телефона, по которому каждый из них должен связаться с прокурором для согласования удобного времени, чтобы не отрывать депутатов от их прямых обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, никто из "Слуг народа" не дал показания НАБУ по делу о возможном взяточничестве.

Ранее САП открыла дело по факту возможного взяточничества 11 депутатов Рады от "Слуги народа".

Также в СМИ появилась информация, что депутатам "Слуги народа" раздавали взятки в $30 тысяч за коррупционную схему Яценко.