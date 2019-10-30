Гривня на міжбанку знову підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 5 коп. в середу зміцнився на 13 коп. до 24,95 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,02-25,07 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,99-25,02 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,94-24,97 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,99% з 27,72 UAH/USD до 24,95 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH/USD.

Раніше Кабінет Міністрів також затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року. Відзначається, що Приватбанк залишиться великою загрозою для співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Також Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом.