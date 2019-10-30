Гривня на міжбанку знову підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 5 коп. в середу зміцнився на 13 коп. до 24,95 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 25,02-25,07 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,99-25,02 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,94-24,97 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 9,99% з 27,72 UAH\/USD до 24,95 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 жовтня, на 4,67 коп. до 25,1138 UAH\/USD. Раніше Кабінет Міністрів також затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH\/USD на 2020 рік. А американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на кінець 2019 року. Відзначається, що Приватбанк залишиться великою загрозою для співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Також Україні до кінця року треба виплатити $3,3 млрд за держборгом.