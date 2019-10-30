Конституційний суд обрав ще двох суддів

З'їзд суддів обрав суддею Конституційного Суду Петра Філюка. Про це свідчать результати голосування, передають Українські Новини.

За його кандидатуру проголосував 151 делегат з'їзду з 280. Ще 3 кандидатури (Оксана Грищук, Олександр Коровайко, Олександр Прокопенко) не набрали необхідних 141 голосу.



Філюк - суддя Апеляційного суду Волинської області. У 1986 закінчив Харківський юридичний інститут ім. Дзержинського. З 1990 по 2000 рік - суддя Луцького районного народного суду. Протягом 2000-2003 років працював суддею Луцького районного суду.



(Новина доповнена новими подробицями)



З'їзд суддів також обрав Олександра Панасюка членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За Панасюка проголосували 148 делегатів за мінімально необхідного 141.

Панасюк є суддею Вінницького апеляційного суду.

Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня ХVII позачерговий з'їзд суддів розпочав роботу в Києві.



З'їзд суддів обрав Галину Юрівську суддею Конституційного Суду.



Раніше діючий склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12.



Тим часом генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Зеленського.