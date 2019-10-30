Конституційний суд обрав ще двох суддів

З'їзд суддів обрав суддею Конституційного Суду Петра Філюка. Про це свідчать результати голосування, передають Українські Новини.За його кандидатуру проголосував 151 делегат з'їзду з 280. Ще 3 кандидатури (Оксана Грищук, Олександр Коровайко, Олександр Прокопенко) не набрали необхідних 141 голосу.Філюк - суддя Апеляційного суду Волинської області. У 1986 закінчив Харківський юридичний інститут ім. Дзержинського. З 1990 по 2000 рік - суддя Луцького районного народного суду. Протягом 2000-2003 років працював суддею Луцького районного суду.(Новина доповнена новими подробицями)З'їзд суддів також обрав Олександра Панасюка членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За Панасюка проголосували 148 делегатів за мінімально необхідного 141. Панасюк є суддею Вінницького апеляційного суду. Як повідомляли Українські Новини, 29 жовтня ХVII позачерговий з'їзд суддів розпочав роботу в Києві.З'їзд суддів обрав Галину Юрівську суддею Конституційного Суду.Раніше діючий склад ВККС розпустили і скоротили кількість членів комісії з 16 до 12.Тим часом генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич стурбована судовою реформою Зеленського.