Более 50% украинцев против продажи земель сельхозназначения

53% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом, 31% поддерживают отмену моратория.

Более половины опрошенных высказались за введение рынка земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% - через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, 69% респондентов высказались против предоставления разрешения иностранцам покупать землю в любое время. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% - за несколько лет.

Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли - половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% - всем гражданам Украины, около 40% - государственным компаниям и отечественным агрохолдингам.

В то же время, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против - 82% опрошенных). 70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать/дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины.

Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев.

Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица.

Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат их обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены их продать.

Было опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Опрос проводился 24-27 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли.



Также Президент Зеленский хочет уменьшить допустимое количество земли на человека.



Тем временем более 80% украинцев против продажи земель иностранцам.