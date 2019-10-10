Зеленский хочет уменьшить допустимое количество земли на человека

В то время, как более 80% украинцев против продажи земель иностранцам

Об этом он сказал в ходе пресс-марафона в четверг, передают Українські Новини.

"Это не правильно, есть такие области, где будет три фермера на всю область. Это снова монополия, это ошибочно, обговорили уже с премьер-министром. Я вижу, что общество это не воспринимает, то есть я думаю, что этот вопрос и отсрочка иностранцам пока все украинцы не будут удовлетворены - это две вещи, они главные", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде запустить рынок земли с 1 октября 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство. При этом одно физ- или юрлицо с учетом связанных лиц сможет сконцентрировать не более 15% земель в границах области и не более 0,5% земель в границах государства.

Ранее Зеленский выпустил ролик с матами, где объясняется, зачем нужно продавать сельхозземлю.