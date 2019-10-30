Богатырева может свободно выезжать за границу

Срок запрета на выезд за границу для бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой истек.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

По его словам, поскольку прокуратура не обращалась в суд о продлении обязанностей для Богатыревой, она свободно может передвигаться по Украине и выезжать за ее пределы.

"Ограничений никаких нет", - сказал он.

Ранее Богатырева вышла из СИЗО под залог, после чего она сдала паспорт для выезда за границу.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

Богатырева теперь свободна от обязательств суда.

А 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Также 29 августа она заявила, что вернулась в Украину сама после окончания периода послеоперационной реабилитации. Экс-министр отметила, что не будет скрываться от следствия и появится в суде по первому требованию.