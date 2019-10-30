подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен
30 октября 2019, среда, 08:50 8
Общество 2019-10-30T08:51:34+02:00
Українські Новини
Водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на м

Водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен

Штрафы, Дорожное движение, Дорога, Полоса для общественного транспорта
Полоса для общественного транспорта. Фото: lun.ua
Полоса для общественного транспорта. Фото: lun.ua

Патрульная полиция Киева начала дежурить в часы пик на выделенных полосах для общественного транспорта и штрафовать водителей, которые на них выезжают. Об этом рассказал советник мэра Киева Максим Бахматов в интервью "Хмарочосу".

"Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 17 до 20 часов) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает", — рассказал Бахматов.

По словам советника мэра, за первые пять дней таких дежурств городу удалось заработать на штрафах около 1 млн гривен. С 15 по 20 октября было выписано 2000 штрафов за наезды на полосы для общественного транспорта. Теперь, как уверяет Бахматов, эти полосы свободны, водители понимают, что автомобилям заезжать на них опасно.

"Но есть и рагули, которые этого не понимают. Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил составить этот список наш IT-департамент. Теперь можно сказать: "Ты, ты и ты — рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно". И это все можно делать благодаря smart city технологиям", — добавил чиновник.

Также Бахматов рассказал, что перед столичными властями стоит задача уменьшить смертность в ДТП.

"В 2019 году с января по октябрь в транспортных происшествиях погибли 42 пешехода . Я думаю, если поработать с наиболее опасными перекрестками, то в следующем году эта цифра может быть вдвое меньше. После того, как разберемся с этими и другими задачами, будем переходить к более глобальным решениям", — сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее уже сообщалось о том, что за перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен.

Также ранее сообщалось, что 6 марта 20 депутатов предложили Раде увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами с 51 гривен до 510.

И с Нового года Министерство внутренних дел инициирует изменение системы штрафов за превышение скорости движения в 2020 году.

Тем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. Верховная Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. 

Больше новостей о: Штрафы Дорожное движение Дорога Полоса для общественного транспорта

Архив
Новости
Водителей начали штрафовать за выезд на полосу общественного транспорта и за 20 дней "наштрафовали" почти на миллион гривен 08:50
Кредиты могут подешеветь: финансисты рассказали, чего ожидать от банков 08:47
Под Одессой дети заболели гепатитом А 08:18
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК 08:14
Очередь грузовиков в Словакию выросла в два раза: появилось видео пробки из фур 08:00
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
Жители прифронтовых сел с нетерпением ждут разведения войск, - Сивохо 22:53
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok