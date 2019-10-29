подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 16:55 16
Политика 2019-10-29T16:56:32+02:00
Українські Новини
За перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен

За перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен

Штрафы, Перевозка детей, Автокресло
Дети в автомобиле. Фото: autonews.ua
Дети в автомобиле. Фото: autonews.ua

Верховная Рада ввела штраф до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей.

За принятие законопроекта №1150 за основу проголосовали 323 депутата при минимально необходимых 226, в целом - 332, передают Українськi Новини.

Вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее уже сообщалось о том, что за неправильную перевозку детей в автомобиле могут в 2 раза увеличить штрафы.

Также ранее сообщалось, что 6 марта 20 депутатов предложили Раде увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами с 51 гривен до 510.

И с Нового года Министерство внутренних дел инициирует изменение системы штрафов за превышение скорости движения в 2020 году.

Тем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. Верховная Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. 

Больше новостей о: Штрафы Перевозка детей Автокресло

Архив
Новости
Ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа не будет, – Гончарук 17:11
За перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен 16:55
В Виннице полиция устроила погоню за машиной, из которого выпал человек, а под Днипром нашли подземный наркотайник 16:48
"Метинвест" направит 400 млн долларов в экологическую модернизацию Мариуполя, Запорожья и Кривого Рога 16:30
Финкомитет Рады будет согласовывать свои инициативы с Гончаруком и бизнесом 16:19
больше новостей
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Субсидии пересчитывают не всем: украинцы проверяют, не отобрали ли помощь 19:26
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
Маруся Зверобой в советской форме. Фото: facebook.com/Kulenkampf
Обвинявшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой фотографировалась в советской военной форме 10:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok