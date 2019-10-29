За перевозку детей без автокресла будут штрафовать на 850 гривен

Верховная Рада ввела штраф до 850 гривен за нарушение норм перевозки детей.

За принятие законопроекта №1150 за основу проголосовали 323 депутата при минимально необходимых 226, в целом - 332, передают Українськi Новини.

Вводится штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

Повторное подобное нарушение в течение 1 года повлечет штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан - 850 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, ранее уже сообщалось о том, что за неправильную перевозку детей в автомобиле могут в 2 раза увеличить штрафы.

Также ранее сообщалось, что 6 марта 20 депутатов предложили Раде увеличить штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами с 51 гривен до 510.

И с Нового года Министерство внутренних дел инициирует изменение системы штрафов за превышение скорости движения в 2020 году.

Тем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом. Верховная Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги.