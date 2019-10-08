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08 октября 2019, вторник, 14:25 351
Кабмин 2019-10-08T14:32:48+03:00
Українські Новини
С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить

С Нового года штрафы за превышение скорости хотят изменить

Ограничение скорости. Фото: pixabay.com
Ограничение скорости. Фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел инициирует изменение системы штрафов за превышение скорости движения в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"(Министр внутренних дел) Арсен Аваков отметил, что на следующий год МВД планирует ряд законодательных инициатив, целью которых является повышение уровня безопасности дорожного движения, изменение системы штрафов за превышение скорости движения и снижение порога превышения (скорости) движения", - сказано в нем.

Также Аваков отметил, что МВД инициирует ряд изменений миграционного законодательства.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 у полицейских снова появилась возможность ловить любителей превышать скорость с помощью ручного лазерного радара TruCam и штрафовать лихачей прямо на трассе. 

Тем временем с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом.

Требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения как днем, так и ночью.

А Верховная Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги. 

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