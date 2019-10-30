Водіїв почали штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту та за 20 днів "наштрафували" майже на мільйон гривень

Водіїв почали штрафувати за виїзд на смугу громадського транспорту та за 20 днів "наштрафували" майже на мільй

Патрульна поліція Києва почала чергувати в години пік на виділених смугах для громадського транспорту і штрафувати водіїв, які на них виїжджають. Про це розповів радник мера Києва Максим Бахматов в інтерв'ю "Хмарочосу".

"Ми домовилися з поліцією, вони будуть чергувати в години пік (з 7 до 10 ранку і з 17 до 20 годин) на 12 смугах громадського транспорту і будуть виписувати штрафи тим, хто на них заїжджає", — розповів Бахматов.

За словами радника мера, за перші п'ять днів таких чергувань місту вдалося заробити на штрафах близько 1 млн гривень. З 15 по 20 жовтня було виписано 2000 штрафів за наїзди на смуги для громадського транспорту. Тепер, як запевняє Бахматов, ці смуги вільні, водії розуміють, що автомобілям заїжджати на них небезпечно.

"Але є і рагулі, які цього не розуміють. Камери зафіксували 27 автомобілів, які щодня заїжджають на смугу громадського транспорту на вулиці Вернадського. Я попросив скласти цей список наш IT-департамент. Тепер можна сказати: "Ти, ти і ти — рагуль. Створюєш небезпеку для велосипедистів. Не даєш нормально проїхати громадському транспорту. Ми будемо тебе знаходити, карати і ґвалтувати. Морально, звичайно". І це все можна робити завдяки smart city технологій", — додав чиновник.

Також Бахматов розповів, що перед столичною владою стоїть завдання зменшити смертність в ДТП.

"В 2019 році з січня по жовтень в транспортних пригодах загинули 42 пішохода . Я думаю, якщо попрацювати з найбільш небезпечними перехрестями, то в наступному році ця цифра може бути вдвічі менше. Після того, як розберемося з цими та іншими завданнями, будемо переходити до більш глобальних рішень", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше вже повідомлялося про те, що за перевезення дітей без автокрісла будуть штрафувати на 850 гривень.

Також раніше повідомлялося, що 6 березня 20 депутатів запропонували Раді збільшити штраф за порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами з 51 до 510 гривень.

І з Нового року Міністерство внутрішніх справ ініціює зміна системи штрафів за перевищення швидкості руху в 2020 році.

Тим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом. Верховна Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.