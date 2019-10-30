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30 октября 2019, среда, 08:14 155
Силовые структуры 2019-10-30T08:20:55+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4, - СЦКК

война на Донбассе, Золотое-4, обстрелы в зоне ООС, Разведение войск
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В направлении Золотого-4, где происходит разведение войск, украинская сторона СЦКК зафиксировала обстрелы со стороны боевиков с применением стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, 28.10.2019, в период с 20.45 до 21.25 и с 21.53 до 22.40 со стороны ВФ РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлено обстрелы с применением стрелкового оружия. 29.10.2019 года, мобильной группой украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, по факту обстрела жилых домов в н.п. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области проведено фотофиксацию", - говорится в нем.

Отмечается, что в результате обстрелов был поврежден частный дом по улице Ореховой, 25, а также дом по улице Довженко, 28.

Пострадавших в результате обстрелов лиц нет.

Обстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.newsОбстрелы в Золотом-4. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщали Українськi Новини, во вторник, 29 октября, началось разведение войск в Золотом Луганской области.

Командование ООС заявило, что разведение войск в Золотом будет проходить на протяжении 3 дней.

Тем временем сотни людей протестовали под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе.

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