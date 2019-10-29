Выращивал зерновые в "Коломойском" районе, - депутат "Слуги народа" опозорился в Раде

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук во время записи комментария журналистке Радио Свобода перепутал Коломыйский район с фамилией бизнесмена Игоря Коломойского. Видео конфуза опубликовало издание на видеохостинге Youtube. Так, на вопрос журналистки о том, чем депутат занимался до политики, Тимофийчук ответил, что был фермером и выращивал зерновые. "Был фермером. Выращивал зерновые культуры", - рассказал депутат. Также журналистка задала вопрос, где именно Тимофийчук занимался фермерством. "У себя дома, в Снятынском районе", - отметил депутат. А, называя следующий, Коломыйский район, депутат оговорился и сказал в "Коломойском" районе. Как сообщали Українські Новини, пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой. Ранее на сайте Зеленского назвали Торонто столицей Канады. Кроме того, Зеленский допустил ошибку в собственной фамилии в одном из указов. Кроме того, у Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии.