подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 23:10 74
Верховная Рада и партии 2019-10-29T23:12:22+02:00
Українські Новини
Выращивал зерновые в "Коломойском" районе, - депутат "Слуги народа" опозорился в Раде

Выращивал зерновые в "Коломойском" районе, - депутат "Слуги народа" опозорился в Раде

Верховная Рада, Конфуз, Слуга народа, Игорь Коломойский

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук во время записи комментария журналистке Радио Свобода перепутал Коломыйский район с фамилией бизнесмена Игоря Коломойского. Видео конфуза опубликовало издание на видеохостинге Youtube.

Так, на вопрос журналистки о том, чем депутат занимался до политики, Тимофийчук ответил, что был фермером и выращивал зерновые.

"Был фермером. Выращивал зерновые культуры", - рассказал депутат.

Также журналистка задала вопрос, где именно Тимофийчук занимался фермерством.

"У себя дома, в Снятынском районе", - отметил депутат.

А, называя следующий, Коломыйский район, депутат оговорился и сказал в "Коломойском" районе.

Как сообщали Українські Новини, пресс-служба Зеленского в очередной раз оконфузилась, перепутав Латвию с Литвой.

Ранее на сайте Зеленского назвали Торонто столицей Канады. Кроме того, Зеленский допустил ошибку в собственной фамилии в одном из указов. 

Кроме того, у Зеленского снова оконфузились, перепутав пол премьера Индии.

Больше новостей о: Верховная Рада Конфуз Слуга народа Игорь Коломойский

Архив
Новости
Завтра киевская подземка в час пик может изменить работу 23:55
Алексей Гончарук. Фото: Команда Зеленского/Фейсбук
Правительство Зеленского высмеяли за присвоение себе как победы проведение украинцам интернета 23:40
Выращивал зерновые в "Коломойском" районе, - депутат "Слуги народа" опозорился в Раде 23:10
Начальником департамента ГПУ по делам Евромайдана стал Мысяк 22:45
Зеленский одобрил космическую деятельность субъектами всех форм собственности 22:19
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
Жители прифронтовых сел с нетерпением ждут разведения войск, - Сивохо 22:53
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok