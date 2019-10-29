Выращивал зерновые в "Коломойском" районе, - депутат "Слуги народа" опозорился в Раде

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Владимир Тимофийчук во время записи комментария журналистке Радио Свобода перепутал Коломыйский район с фамилией бизнесмена Игоря Коломойского. Видео конфуза опубликовало издание на видеохостинге Youtube.

Так, на вопрос журналистки о том, чем депутат занимался до политики, Тимофийчук ответил, что был фермером и выращивал зерновые.

"Был фермером. Выращивал зерновые культуры", - рассказал депутат.

Также журналистка задала вопрос, где именно Тимофийчук занимался фермерством.

"У себя дома, в Снятынском районе", - отметил депутат.

А, называя следующий, Коломыйский район, депутат оговорился и сказал в "Коломойском" районе.

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