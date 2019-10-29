Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук під час запису коментаря журналістці Радіо Свобода переплутав Коломийський район з прізвищем бізнесмена Ігоря Коломойського. Відео конфузу опублікувало видання на відеохостингу Youtube.

Так, на запитання журналістки про те, чим депутат займався до політики, Тимофійчук відповів, що був фермером і вирощував зернові.

"Був фермером. Вирощував зернові культури", - розповів депутат.

Також журналістка поставила запитання, де саме Тимофійчук займався фермерством.

"У себе вдома, в Снятинському районі", - зазначив депутат.

А, називаючи наступний, Коломийський район, депутат обмовився і сказав у "Коломойському" районі.

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