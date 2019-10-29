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29 жовтня 2019, вівторок, 23:10 5
Верховна Рада і партії 2019-10-29T23:15:26+02:00
Українські Новини
Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді

Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді

Конфуз, Верховна Рада, Слуга народу

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук під час запису коментаря журналістці Радіо Свобода переплутав Коломийський район з прізвищем бізнесмена Ігоря Коломойського. Відео конфузу опублікувало видання на відеохостингу Youtube.

Так, на запитання журналістки про те, чим депутат займався до політики, Тимофійчук відповів, що був фермером і вирощував зернові.

"Був фермером. Вирощував зернові культури", - розповів депутат.

Також журналістка поставила запитання, де саме Тимофійчук займався фермерством.

"У себе вдома, в Снятинському районі", - зазначив депутат.

А, називаючи наступний, Коломийський район, депутат обмовився і сказав у "Коломойському" районі.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Зеленського в черговий раз осоромилася, переплутавши Латвію з Литвою.

Також на сайті Зеленського назвали Торонто столицею Канади. Крім того, Зеленський допустив помилку у власному прізвищі в одному з указів.

Крім того, у Зеленського знову осоромилися, переплутавши стать прем'єра Індії.

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