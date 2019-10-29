Вирощував зернові у "Коломойському" районі, - депутат "Слуги народу" зганьбився у Раді

Депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" Володимир Тимофійчук під час запису коментаря журналістці Радіо Свобода переплутав Коломийський район з прізвищем бізнесмена Ігоря Коломойського. Відео конфузу опублікувало видання на відеохостингу Youtube. Так, на запитання журналістки про те, чим депутат займався до політики, Тимофійчук відповів, що був фермером і вирощував зернові. "Був фермером. Вирощував зернові культури", - розповів депутат. Також журналістка поставила запитання, де саме Тимофійчук займався фермерством. "У себе вдома, в Снятинському районі", - зазначив депутат. А, називаючи наступний, Коломийський район, депутат обмовився і сказав у "Коломойському" районі. Як повідомляли Українські Новини, прес-служба Зеленського в черговий раз осоромилася, переплутавши Латвію з Литвою. Також на сайті Зеленського назвали Торонто столицею Канади. Крім того, Зеленський допустив помилку у власному прізвищі в одному з указів. Крім того, у Зеленського знову осоромилися, переплутавши стать прем'єра Індії.