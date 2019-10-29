подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 октября 2019, вторник, 19:45 31
Экономика 2019-10-29T19:47:34+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке начала расти

Гривна на межбанке начала расти

Курс гривны, Курс валют, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 5 коп. до 25,08 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,13-25,18 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,05-25,09 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,06-25,10 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,6% с 27,72 UAH/USD до 25,08 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 октября на 0,59 коп. до 25,1812 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,51 коп. до 24,8391 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Ранее, 25 октября, Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют Межбанк

Архив
Новости
Россия не просила ГПУ экстрадировать Фукса 20:35
В Украине запускают специальный фонд для восстановления Донбасса, - Зеленский 20:09
Гривна на межбанке начала расти 19:45
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Волынский облсовет просит Зеленского не назначать Погуляйко губернатором 18:53
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Подземелье во Львове. Фото:
В центре Львова археологи нашли древнее подземелье 23:29
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Ожидать ли инфляции: финансисты рассказали, зачем НБУ ввел купюру в 1000 гривен 08:24
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
Бойко с ветеранами возложил цветы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов 14:31
В Золотом началось разведение войск 12:13
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Разумков заявил, что Украине не стоит возвращаться в ПАСЕ 08:32
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok