Гривна на межбанке начала расти

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 5 коп. до 25,08 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,13-25,18 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,05-25,09 UAH\/USD, после чего установились на уровне 25,06-25,10 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,6% с 27,72 UAH\/USD до 25,08 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 октября на 0,59 коп. до 25,1812 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 1,51 коп. до 24,8391 UAH\/USD. Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH\/USD. Ранее, 25 октября, Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.