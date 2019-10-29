Гривна на межбанке начала расти

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 5 коп. до 25,08 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 25,13-25,18 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 25,05-25,09 UAH/USD, после чего установились на уровне 25,06-25,10 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 9,6% с 27,72 UAH/USD до 25,08 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 октября на 0,59 коп. до 25,1812 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,51 коп. до 24,8391 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 октября, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.



Ранее, 25 октября, Национальный банк ввел в оборот новою банкноту наивысшего номинала 1000 гривен. Финансисты объяснили, зачем в Украине вводят купюру в 1000 гривен и как это отобразится на экономике страны.