Кличко, Ткаченко, Пальчевский и Попов - лидеры на кресло мэра Киева, - опрос КМИС

После того, как Кабмин уволил Виталия Кличко, 36,6% респондентов из Киева, опрошенных Киевским международным институтом социаологии (КМИС), готовы проголосовать за действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко, 18% - за депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа", бывшего генерального директора медиахолдинга "1+1 Медиа" Александра Ткаченко, а 12,6% - за телеведущего, владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского на выборах мэра.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали, если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября.

Среди тех, кто определился (этот показатель ближе всего к возможным результатам выборов), 36,6% отдали бы голос Кличко, 18% - Ткаченко ("Слуга народа"), 12,6% - Пальчевскому, 8,6% - бывшему председателю Киевгорадминистрации (2010-2014) Александру Попову ("Оппозиционная платформа - За життя"), 8,1%, 5,7% и 4,7% - бывшим депутатам Рады Николаю Томенко ("Родная страна"), Бориславу Березе и Андрею Ильенко ("Свобода") соответственно, 3,2% - экс-председателю КГГА Владимиру Бондаренко (2014, "Батьківщина"), 1,2% - депутату Киевского городского совета Сергею Гусовскому, 1,5% - другим кандидатам.

Отвечая на вопрос о том, в каком направлении идут дела в Киеве, 44,6% респондентов ответили, что в целом - в правильном, а 44,5% - в неправильном.

Деятельность Кличко в должности мэра Киева 34,4% опрошенных оценили позитивно, 30,9% - негативно, а 34,5% - ни хорошо, ни плохо.

Опрос проводился с 11 по 22 октября среди 803 совершеннолетних респондентов - жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - к 25% или 75%, 2,3% - к 12% или 88%, 1,6% - к 5% или 95%.

Как сообщали Українськi Новини, СМИ писали, что претендующий на пост главы КГГА Александр Ткаченко хочет провести выборы мэра Киева 15 декабря. СМИ писали, что в "Слуге народа" внеочередные выборы в Киеве хотят провести 8 декабря.