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29 октября 2019, вторник, 12:22 7
Происшествия 2019-10-29T12:24:04+02:00
Українські Новини
Взрыв с разрушением и пожаром прогремел в Днипре

Взрыв с разрушением и пожаром прогремел в Днипре

Взрыв, Пожар, Днипро, пожар на заводе
Завод после взрыва. Фото: МВС Украины/Facebook
Завод после взрыва. Фото: МВС Украины/Facebook

Взрыв без жертв произошел на маслоэкстракционном заводе "Потоки" в Днипре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"28 октября в 21:53 в г. Днипро по ул. Байкальская 9 на территории маслоэкстракционного завода ООО "Потоки" в складском здании произошел взрыв с последующим горением", - сказано в нем.

В 23:16 подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) пожар был ликвидирован на площади 200 кв. м. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. В результате взрыва было разрушено складское здание на площади около 4 200 кв. м.

К тушению привлекались 37 человек личного состава и 7 единиц техники ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, ночью в Киеве на одном из рынков Троещины прогремел взрыв. Также в центре Киева граната взорвалась в руках ветерана АТО по кличке "Сэнсэй". Позже было опубликовано видео взрыва гранаты в центре Киева с погибшим ветераном АТО "Сэнсэем".

Ранее на заводе в Сумах прогремел взрыв, 8 человек были госпитализированы.

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