На заводе в Сумах прогремел взрыв, госпитализированы 8 человек

В результате взрыва на заводе в Сумах пострадали восемь человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

"28 сентября в 10:51 в Сумах по ул. Линейная 18, на территории завода ООО "Гуала Кложерс Украина" в производственном цехе произошел взрыв производственного оборудования с последующим горением. В результате взрыва госпитализированы восемь человек", - говорится в сообщении.

Спасатели ГосЧС в 11:55 ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.

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Как сообщали Українські Новини, пожар с сильным задымлением центрального Вознесеновского района Запорожья произошел в ночь на 16 августа на складах производителя рыбных продуктов общества с ограниченной ответственностью "Аркадия". А 10 августа произошел взрыв газового баллона на автозаправочной станции в Шевченковском районе Запорожья.

Ранее в России прогремел взрыв на заводе по производству авиабомб, пострадали 27 человек. По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.