Вибух з руйнуванням і пожежею пролунав у Дніпрі

Вибух без жертв стався на олійноекстракційному заводі "Потоки" в Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"28 жовтня о 21:53 у м. Дніпро по вул. Байкальська 9 на території олійноекстракційного заводу ТОВ "Потоки" в складській будівлі стався вибух з подальшим горінням", - сказано в ньому.

О 23:16 підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) пожежу було ліквідовано на площі 200 кв. м. Повідомляється, що жертв і постраждалих немає.

В результаті вибуху було зруйновано складську будівлю на площі близько 4 200 кв. м. До гасіння залучалися 37 осіб особового складу та 7 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляли Українські Новини, вночі в Києві на одному з ринків Троєщини пролунав вибух. Також у центрі Києва граната вибухнула в руках ветерана АТО на прізвисько "Сенсей". Пізніше було опубліковано відео вибуху гранати у центрі Києва з померлим ветераном АТО "Сенсеєм".

Раніше на заводі в Сумах прогримів вибух, 8 осіб були госпіталізовані.