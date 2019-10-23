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23 октября 2019, среда, 09:48 455
Происшествия 2019-10-23T10:01:51+03:00
Українські Новини
Взрыв в центре Киева: граната взорвалась в руках ветерана АТО по кличке "Сэнсэй"

Взрыв в центре Киева: граната взорвалась в руках ветерана АТО по кличке "Сэнсэй"

Взрыв, Полиция, взрыв гранаты, ветеран АТО
Взрыв на Пушкинской. Фото: 24 канал
Взрыв на Пушкинской. Фото: 24 канал

В результате взрыва на улице Пушкинской в ​​центре Киева, который произошел  вечером 22 октября, погиб участник АТО Виктор Дегтярев "Сэнсэй" и охранник офисного здания Михаил Никитин.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пресс-службу полиции Киева, один из погибших оказался ветеран АТО "Сэнсэй". "Граната была его. Как говорят свидетели, граната была у него в руках. Другой погибший – охранник Михаил Никитин", - сообщает издание.

Погиб Погиб "Сэнсэй". ФОТО С FACEBOOK СЕРГІЙ ТИЩЕНКО

Как пишет издание, в пресс-службе полиции Киева имен не называют, лишь подтвердили, что один погибший участник АТО. По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Полиция рассматривает несколько версий случившегося, но основная – неосторожное обращение с взрывным устройством. Остатки гранаты изъяли. Также полиция опросила свидетелей. Девушка, которая получила ранения от взрыва, находится в больнице, ее состояние не тяжелое.

Напомним, взрыв произошел около 22:50 возле дома по адресу улица Пушкинская, 32. В результате инцидента погибли двое мужчин. Также пострадала девушка, которая в этот момент проходила рядом. Ее госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Очевидцы говорят, что двое мужчин сидели на ступеньках дома. В руках у одного из них был предмет, похожий на гранату. Мужчины крутили и рассматривали предмет. В какой-то момент свидетели услышали громкий щелчок и увидели как вещь, которую держал один из мужчин, упала на землю. После этого прозвучал мощный взрыв.

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