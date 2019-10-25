Рубль в конце рабочей недели "замер" в обменниках Киева

В пятницу, 25 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 24 октября, повысился на 1 копейку и составляет 3,45 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 1 копейку и составляет 3,98 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 октября:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,45 3,98 Максимальный 3,84 5,00 Минимальный 2,30 3,85

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 октября на 9,14 коп. до 25,2173 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,80 коп. до 24,8480 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 октября, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD.