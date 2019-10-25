подписаться на рассылку
24.85 25.25
27.5 28.1
˟
25 октября 2019, пятница, 12:40 31
Экономика 2019-10-25T12:40:07+03:00
Українські Новини
Рубль в конце рабочей недели "замер" в обменниках Киева

Рубль в конце рабочей недели "замер" в обменниках Киева

Курс валют, курс рубля, курс рубля к гривне
Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В пятницу, 25 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 24 октября, повысился на 1 копейку и составляет 3,45 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля упал на 1 копейку и составляет 3,98 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева по состоянию на 25 октября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,45 3,98
Максимальный 3,84 5,00
Минимальный 2,30 3,85

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам финансовых экспертов, национальная валюта будет продолжать опускаться еще ниже психологической отметки в 25 гривен за доллар, а гривна будет продолжать свое укрепление до конца года. 

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 24 октября на 9,14 коп. до 25,2173 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,80 коп. до 24,8480 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25-27 октября, на 22,16 коп. до 25,1141 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля курс рубля к гривне

Архив
Новости
ГПУ ничего не знает о возможности вручения подозрения Богдану 12:53
Рубль в конце рабочей недели "замер" в обменниках Киева 12:40
АРМА по заниженной в 10 раз цене продал зерно фермеров, - СМИ 12:39
Китайцы требуют от Маркаровой оплатить 7 сканеров для таможни 12:30
Сумскую налоговую может возглавить человек, подозреваемый в коррупции 12:22
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии отменяет енергореформу, - энергетическая ассоциация 12:41
Депутат "Слуги народа" Шевченко рассказал на московском ТВ о российских войсках в "ЛДНР" 13:27
Мендель за спиной Зеленского на интервью выглядывала из-за стены и махала руками 12:45
Суд назначил психологическую экспертизу Насалику 13:15
больше новостей
"Грузинские снайперы" Евромайдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси 19:30
Бойко назвал преступлением перед народом открытие рынка земли без референдума 16:27
Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, которые живут на временно неподконтрольной территории, - Сивохо 18:53
На выходных в Киеве пройдет "Конопляный марш свободы" за легализацию медицинской марихуаны 08:30
"Слуги народа" получили зарплаты "в конвертах" из "общака", - СМИ 08:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok