Російський рубль різко просів в обмінниках Києва

У вівторок, 29 жовтня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 25 жовтня, підвищився на 10 копійок і становить 3,55 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля впав на 3 копійки і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс російського рубля в обмінниках Києва станом на 29 жовтня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,55 3,95 Максимальний 3,83 4,20 Мінімальний 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 29 жовтня, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD. Також у вівторок євро злетів в обмінниках, а долар - подешевшав.

Крім того, американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні з 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на кінець 2019 року. При цьому, згідно з даними фінустанови, в першому кварталі 2020 року гривня може девальвувати до 25,5 UAH/USD, у другому кварталі – до 26,3 UAH/USD і в третьому – до 27 UAH/USD. При цьому прогноз зростання ВВП України погіршений з 4,4% до 4,3% в поточному році і збережений на рівні 3,8% в 2020 році.