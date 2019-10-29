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29 жовтня 2019, вівторок, 10:20 40
Фінанси 2019-10-29T13:45:04+02:00
Українські Новини
Євро злетів в обмінниках, а долар - подешевшав: курс валют на вівторок

Євро злетів в обмінниках, а долар - подешевшав: курс валют на вівторок

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Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У той час, як JP Morgan дав прогноз курсу валют до кінця року, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 жовтня на 0,59 коп. до 25,1812 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,51% до 24,8391 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 0,52 коп. до 27,4412 UAH/EUR, курс продажу знизився на 2,17% до 27,9621 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,8391 25,1812 27,4412 27,9621 3,55 3,95
Максимальний 25,0000 25,4000 27,6500 28,2000 3,83 4,20
Мінімальний 24,4000 25,0500 27,0000 27,7500 2,50 3,85

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік. Гончарук нагадав, що у макропрогнозі, який був затверджений у травні поточного року, середньорічний курс гривні на 2020 рік прогнозувався на рівні 28,2 UAH/USD.

Тим часом Нацбанк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році.

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