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  • Гривня після падіння різко злетіла: офіційний курс валют на 29 жовтня
29 жовтня 2019, вівторок, 06:00 24
Економіка 2019-10-29T09:30:02+02:00
Українські Новини
Гривня після падіння різко злетіла: офіційний курс валют на 29 жовтня

Гривня після падіння різко злетіла: офіційний курс валют на 29 жовтня

Курс валют, курс долара, курс гривні
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 жовтня, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 жовтня, на 6,00 коп. до 25,1741 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3219,3428
100 доларів США 2506,7144
100 швейцарських франків 2515,7909
1000 ієн 230,2754
10 російських рублів 3,9247
100 євро 2779,1943

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 25 жовтня на 2,98 коп. до 25,2006 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,93 коп. до 24,8276 UAH/USD.

Раніше, 25 жовтня, Національний банк ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу 1000 гривень. Фінансисти пояснили, навіщо в Україні вводять купюру в 1000 гривень і як це відобразиться на економіці країни.

А Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

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