Гривня після падіння різко злетіла: офіційний курс валют на 29 жовтня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 жовтня, на 10,70 коп. до 25,0671 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 жовтня, на 6,00 коп. до 25,1741 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3219,3428 100 доларів США 2506,7144 100 швейцарських франків 2515,7909 1000 ієн 230,2754 10 російських рублів 3,9247 100 євро 2779,1943

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 25 жовтня на 2,98 коп. до 25,2006 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,93 коп. до 24,8276 UAH/USD.

Раніше, 25 жовтня, Національний банк ввів в обіг нову банкноту найвищого номіналу 1000 гривень. Фінансисти пояснили, навіщо в Україні вводять купюру в 1000 гривень і як це відобразиться на економіці країни.

А Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.