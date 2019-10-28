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28 октября 2019, понедельник, 19:38 300
Президент 2019-10-28T19:39:03+02:00
Українські Новини
Зеленский во время встречи с Сытником и Холодницким не интересовался конкретными делами

Зеленский во время встречи с Сытником и Холодницким не интересовался конкретными делами

Артем Сытник, Назар Холодницкий, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский не интересовался конкретными делами во время встречи с директором НАБУ Артемом Сытником и главой САП Назаром Холодницким.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"О конкретных делах не спрашивал и не вспоминал даже", - сказал он.

По его словам, встреча прошла нормально и положительно.

Также Президент пообещал свою поддержку НАБУ и САП в их работе.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура закрыла дело, на основании которого начали прослушивать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Ранее дело на Холодницкого за недостоверное декларирование также закрыли.

А Апелляционный суд Ровенской области перенес на 22 ноября рассмотрение жалобы директора Национального антикоррупционого бюро Артема Сытника, который считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области, на решение Сарненского суда Ровенской области, который признал его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и наложил штраф в размере 3 400 гривен.

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