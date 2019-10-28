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28 октября 2019, понедельник, 14:50 86
Экономика 2019-10-28T15:19:34+02:00
Українські Новини
Набсовет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн грн в месяц

Набсовет "Укроборонпрома" хочет увеличить зарплату его директору Абромавичусу в 18 раз до 1,5 млн грн в месяц

Зарплата, Айварас Абромавичус, Набсовет, Укроборонпром

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" хочет увеличить уровень вознаграждения генеральному директору концерна Айварасу Абромавичусу в 18 раз до 18,6 млн гривен в год.

Об этом Дубинский написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он сообщил, что 29 октября состоится заседание вновь сформированного набсовета "Укроборонпрома", на котором гендиректор Абромавичус представит стратегию развития концерна.

"Конечно же, не менее важной частью стратегии этого развития для Абромавичуса является размер его заработной платы и бонусов. Абромавичус не раз заявлял о намерениях увеличить объемы продаж концерна в 5 раз. Так вот, об этих планах в стратегии ничего не сказано. Вместо увеличения экспорта членам набсовета предлагается увеличить вознаграждение гендиректора "Укроборонпрома" в 18 раз", - написал Дубинский.

Он отметил, что по итогам года это вознаграждение составит 18,6 млн гривен.

При этом набсовет "Укроборонпрома" оправдывает новый размер вознаграждения тем, что размер оплаты труда гендиректора не ограничен законодательством и подобные размеры вознаграждения есть в энергетических холдингах, таких как энергохолдинг ДТЭК и Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины", и в акционерном обществе "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, больше всех задолжали по выплате зарплаты в Киеве на предприятиях "Укроборонпром".

30 августа Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Абромавичус заявил, что государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз до 2 млрд долларов в год до 2025 года.

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