До добровольців у Золоте прибула поліція

До добровольців, які розмістилися в місті Золоте Луганської області, прибули співробітники поліції. Про це 28 жовтня повідомляє Lb.ua.

Видання повідомляє, що за словами бійців "Нацкорпуса", їм було відомо, що поліція має намір їх "виселити" з Золотого-4. Про зазначені заходи не повідомлялося офіційно. За даними видання, близько 20 прибулих правоохоронців не робили ніяких силових дій щодо добровольців, а лише повідомили, що прибули перевірити машину журналістів, яка нібито припаркована занадто близько до лінії розмежування.

Після огляду правоохоронці від'їхали від пункту, де розмістилися добровольці. Тим часом у Telegram-каналі добровольців "Останній блок-пост - Ні капітуляції" повідомляється, що їх готуються вигнати поліцейські. Правоохоронці, прикриваючись "перевіркою", намагалися оглянути машини та особисті речі бійців.

"На даний момент "правоохоронці" поїхали, ймовірно, проінформувати своє начальство. Готуємося. І стоїмо до кінця", — додали добровольці.

Добровольці в Золотому. Фото: LB.UA

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил і засобів, нахамив добровольцям і заявив, що "він не лох".

Зеленський вступив у перепалку з добровольцями в Золотому Луганській області з приводу протестів проти "формули Штайнмайера" і відвід зброї.

Пізніше Зеленський прокоментував своє відвідування Золотого в Луганській області, заявивши, що розмовами війну закінчити не можна.

Також штаб операції Об'єднаних сил (ООС) заявив, що добровольці, які вступили в перепалку з Президентом Володимиром Зеленським в Золотому Луганській області, що знаходяться в зоні проведення ООС зі зброєю нелегально.