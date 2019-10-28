подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
28 октября 2019, понедельник, 10:11 1469 Документ
Президент 2019-10-28T10:11:02+02:00
Українські Новини
Визит Зеленского в Японию обошелся дороже поездки к Трампу и Трюдо

Визит Зеленского в Японию обошелся дороже поездки к Трампу и Трюдо

Япония, Токио, Интронизация, визит президента, Япония Украина, Украина-Япония, Владимир Зеленский, Расходы на авиаперелеты
Владимир Зеленский и Синдзо Абэ. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский и Синдзо Абэ. Фото: president.gov.ua

Расходы на авиационный перелет делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским для его рабочего визита в Японию 21-24 октября, где он принял участие в интронизации императора Нарухито и провел встречи с властями, составили 4,9 млн гривен – дороже авиаперелета Зеленского в США на генассамблею ООН и встречу с Дональдом Трампом

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок и портала использования публичных средств, передают Українські Новини.

За авиаперевозку Зеленского с делегацией в Японию Государственное управление делами внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату в сумме 4,9 млн гривен.

Помимо этого для визита Зеленского в Японию ГУД закупило услуги переводчика за 70,3 тыс. гривен.

Стоимость одного часа последовательного перевода с/на японский обошлась государственному бюджету в 1,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, во время визита Зеленского в Токио император Японии Нарухито официально вступил на престол.

Елена Зеленская подверглась критике из-за платья на императорском приеме в Японии.

Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020.

Больше новостей о: Япония Токио Интронизация визит президента Япония Украина Украина-Япония Владимир Зеленский Расходы на авиаперелеты

Архив
Новости
Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo 10:49
Неделя в Украине началась с падения курса евро и доллара 10:46
Маруся Зверобой в советской форме. Фото: facebook.com/Kulenkampf
Обвинявшая Зеленского в "совке" волонтер Маруся Зверобой фотографировалась в советской военной форме 10:38
Все области начали отопительный сезон, - Минрегион 10:29
Акции Ferrexpo шестую неделю продолжают падение, за прошлую незначительно снизились 10:21
больше новостей
Морозные снегопады обрушатся на Украину: прогноз погоды на неделю и начало ноября 14:49 Карта
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум 15:11
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok