Визит Зеленского в Японию обошелся дороже поездки к Трампу и Трюдо

Расходы на авиационный перелет делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским для его рабочего визита в Японию 21-24 октября, где он принял участие в интронизации императора Нарухито и провел встречи с властями, составили 4,9 млн гривен – дороже авиаперелета Зеленского в США на генассамблею ООН и встречу с Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок и портала использования публичных средств, передают Українські Новини.

За авиаперевозку Зеленского с делегацией в Японию Государственное управление делами внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату в сумме 4,9 млн гривен.

Помимо этого для визита Зеленского в Японию ГУД закупило услуги переводчика за 70,3 тыс. гривен.

Стоимость одного часа последовательного перевода с/на японский обошлась государственному бюджету в 1,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, во время визита Зеленского в Токио император Японии Нарухито официально вступил на престол.

Елена Зеленская подверглась критике из-за платья на императорском приеме в Японии.

Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020.