Визит Зеленского в Японию обошелся дороже поездки к Трампу и Трюдо

Расходы на авиационный перелет делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским для его рабочего визита в Японию 21-24 октября, где он принял участие в интронизации императора Нарухито и провел встречи с властями, составили 4,9 млн гривен – дороже авиаперелета Зеленского в США на генассамблею ООН и встречу с Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок и портала использования публичных средств, передают Українські Новини. За авиаперевозку Зеленского с делегацией в Японию Государственное управление делами внесло государственному авиационному предприятию "Украина" предварительную оплату в сумме 4,9 млн гривен. Помимо этого для визита Зеленского в Японию ГУД закупило услуги переводчика за 70,3 тыс. гривен. Стоимость одного часа последовательного перевода с\/на японский обошлась государственному бюджету в 1,8 тыс. гривен. Как сообщали Українські Новини, во время визита Зеленского в Токио император Японии Нарухито официально вступил на престол. Елена Зеленская подверглась критике из-за платья на императорском приеме в Японии. Зеленский ждет от Японии безвиз в преддверии Олимпийских игр-2020.