Жена Зеленского на официальный визит в Японию надела "запрещенное" платье

Первая леди Украины и ее супруг Владимир Зеленский посетили Японию с целью побывать на интронизации императора и наладить дипломатические отношения между странами.

Соответствующие фото Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram.

Для такого рода мероприятия Президент Украины сделал выбор в пользу классического черного смокинга, а вот его супруга появилась в элегантном желтом платье в пол, которое сразу же подверглось критике в социальных сетях.

"Нельзя платье такого цвета, это оскорбление монаршей особы!", - писали в коментариях к фотографии.

Многие утверждают, что желтый – цвет семьи императора Японии. Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как это либо неуважение к императору, либо человек демонстрирует родственные связи с ним.

Елена Зеленская. Фото: Instagram/Olena Zelenska

Как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке. Сейчас же деловой этикет не запрещает надевать желтую одежду на официальные мероприятия. Дресс-код на интронизацию подразумевает длинные наряды, а о цветах речи не идет.

Как сообщали Українські Новини, во время официального визита в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовий костюм, а в поездку в Брюссель первая леди надела кеды.

Напомним, что во время визита Зеленских в Японию, император Нарухито официально вступил на престол.