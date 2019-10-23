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23 октября 2019, среда, 20:21 51
Жизнь 2019-10-23T20:23:26+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского на официальный визит в Японию надела "запрещенное" платье

Жена Зеленского на официальный визит в Японию надела "запрещенное" платье

Одежда, Япония, Первая леди, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Елена Зеленская. Фото: Instagram/Olena Zelenska
Елена Зеленская. Фото: Instagram/Olena Zelenska

Первая леди Украины и ее супруг Владимир Зеленский посетили Японию с целью побывать на интронизации императора и наладить дипломатические отношения между странами. 

Соответствующие фото Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram.

Для такого рода мероприятия Президент Украины сделал выбор в пользу классического черного смокинга, а вот его супруга появилась в элегантном желтом платье в пол, которое сразу же подверглось критике в социальных сетях. 

"Нельзя платье такого цвета, это оскорбление монаршей особы!", - писали в коментариях к фотографии. 

Многие утверждают, что желтый – цвет семьи императора Японии. Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как это либо неуважение к императору, либо человек демонстрирует родственные связи с ним.

Елена Зеленская. Фото: Instagram/Olena ZelenskaЕлена Зеленская. Фото: Instagram/Olena Zelenska

Как выяснилось, такой запрет действительно был введен в Японии, однако еще в восьмом веке. Сейчас же деловой этикет не запрещает надевать желтую одежду на официальные мероприятия. Дресс-код на интронизацию подразумевает длинные наряды, а о цветах речи не идет.

Как сообщали Українські Новини, во время официального визита в Ригу Зеленская надела элегантный лавандовий костюм, а в поездку в Брюссель первая леди надела кеды.

Напомним, что во время визита Зеленских в Японию, император Нарухито официально вступил на престол.

Больше новостей о: Одежда Япония Первая леди Владимир Зеленский Елена Зеленская

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