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  • В Чернобыле лошади Пржевальского позировали фотографу
27 октября 2019, воскресенье, 23:02 512
Жизнь 2019-10-27T23:03:15+02:00
Українські Новини
В Чернобыле лошади Пржевальского позировали фотографу

В Чернобыле лошади Пржевальского позировали фотографу

Чернобыль, Зона отчуждения, Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, Лошади Пржевальского
Лошади Пржевальского. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник
Лошади Пржевальского. Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

В камеру фотографа в Чернобыле попали лошади Пржевальского, которые разгуливали по просеке и в зарослях высокой травы. Фотографии редких животных появились на Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

На первом снимке в кадре видна небольшая группа лошадей, среди которых есть взрослые особи и жеребенок. Они замерли на месте и повернули морды в сторону фотографа, словно позируя ему.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный ЗаповедникФото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

На втором фото одинокая лошадь запечатлена на просеке, на фоне буйной хвойной растительности.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный ЗаповедникФото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник


Как сообщали Українські Новини, в Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского

Также в заброшенных домах Чернобыля теперь хозяйничают барсуки

Ранее в Чернобыле показали, как цветет "одуванчик", опасный для животных и людей.

Кроме того, стало известно, что все больше иностранных сталкеров штурмуют Чернобыльскую зону

Тем временем Зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль"

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения констатировало, что в январе-августе 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили 74 671 турист.

Больше новостей о: Чернобыль Зона отчуждения Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник Лошади Пржевальского

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