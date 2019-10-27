В Чернобыле лошади Пржевальского позировали фотографу

В камеру фотографа в Чернобыле попали лошади Пржевальского, которые разгуливали по просеке и в зарослях высокой травы. Фотографии редких животных появились на Facebook Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника.

На первом снимке в кадре видна небольшая группа лошадей, среди которых есть взрослые особи и жеребенок. Они замерли на месте и повернули морды в сторону фотографа, словно позируя ему.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник

На втором фото одинокая лошадь запечатлена на просеке, на фоне буйной хвойной растительности.

Фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник



Как сообщали Українські Новини, в Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского.



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