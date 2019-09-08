В Чернобыле показали, как цветет "одуванчик", опасный для животных и людей

В Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике показали растение, которое очень похоже на одуванчик, однако является опасным для некоторых животных и для людей. Фото опубликовали в Facebook.

"Издалека травянистое растение ястребинка можно перепутать с одуванчиком: у него такие же желтые (бывают беловатыми или оранжево-красными) цветки, собранные в соцветия-корзинки. Хотя ястребинка имеет не мягкий, а жесткий стебель с несколькими цветочными стрелками. Плод - цилиндрическая семянка с характерным опушением - разве более темным и жестким, чем пушистая шарик в одуванчика", - говорится в сообщении.

В народе растение еще называют ястребинка волосистая, усан, корсатка, мышиное ушко, рычаг, кошачьи лапки, желтоцвет, волосник, ухо медвежье.

Растет она на сухих лугах, лесных полянах, в негустых лесах. Есть медоносной, врачебной, декоративной, хотя и ядовитой для некоторых животных (например, овец) растением. Большие дозы настоек и отваров из ястребинка опасные и для человека, поэтому во время лечения специалисты настоятельно советуют придерживаться прописанного дозирования.

Как сообщали Українські Новини, в зоне отчуждения утвердили новые маршруты для посетителей.



