Иностранные "сталкеры" штурмуют Чернобыльскую зону

С начала 2019 года в Чернобыльскую зону отчуждения незаконно проникли более 300 любителей приключений, среди которых много иностранцев. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Всего сообщается о 323 нарушителях, из них - 70 иностранцев. В частности, на днях возле "мертвого" города Припять патрульными были задержаны трое граждан Республики Беларусь и двое - Республики Польша. Ранее в "зоне" также задерживали "сталкеров" из Казахстана и других стран.

Относительно нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины о административных нарушениях. По этой статье им угрожает штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов. Кроме того полиция зоны ЧАЭС обратилась в Государственную миграционную службу с тем, чтобы сократить срок пребывания в Украине для нарушителей. Окончательное решение по этому делу будет принимать Иванковский районный суд Киевской области.

Нелегальные "сталкеры". Фото: Нацполиция

Зона ЧАЭС все больше пользуется популярностью как среди украинских, так и среди иностранных туристов, чему посодействовал ряд факторов. Среди них стоит выделить как популяризацию Зоны за рубежом, в частности в сериале "Чернобыль" от HBO, так и формирование украинскими турагентствами новых маршрутов и упрощение процедуры попадания на ее территорию. Это привело к тому, что Чернобыльская зона в этом году побила очередной рекорд посещаемости.

Как сообщали Українські новини, в Чернобыльской зоне поймали три группы сталкеров.