В Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского

В Чернобыльской зоне отчуждения показали редкий кадр, на котором олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского у опушки леса.\r\nСоответствующие фото разместили в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.\r\n"Встретить представителей двух видов одновременно и в спокойном состоянии - уникальный, редкий кадр", - написали под фото.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в заброшенных домах Чернобыля начали хозяйничать барсуки. Огрномные горы песка и норы заметили сотрудники заповедника. Ранее в Чернобыле показали растение, которое очень похоже на одуванчик, однако может быть опасным для животных и людей.Кроме того, стало известно, что все больше иностранных сталкеров штурмуют Чернобыльскую зону. Также Зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль". \r\nГосударственное агентство по управлению зоной отчуждения констатировало, что в январе-августе 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили 74 671 турист.Тем временем в зоне отчуждения ЧАЭС появились водные маршруты.\r\n