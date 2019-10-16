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16 октября 2019, среда, 21:24 2073
Жизнь 2019-10-16T21:54:34+03:00
Українські Новини
В Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского

В Чернобыле показали редкий кадр, как олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского

Олень пасется с лошадьми Пржевальского. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник
Олень пасется с лошадьми Пржевальского. Фото: Facebook/Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльской зоне отчуждения показали редкий кадр, на котором олень пасется вместе с лошадьми Пржевальского у опушки леса.

Соответствующие фото разместили в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Встретить представителей двух видов одновременно и в спокойном состоянии - уникальный, редкий кадр", - написали под фото.

Как сообщали Українські Новини, в заброшенных домах Чернобыля начали хозяйничать барсуки. Огрномные горы песка и норы заметили сотрудники заповедника. 

Ранее в Чернобыле показали растение, которое очень похоже на одуванчик, однако может быть опасным для животных и людей.

Кроме того, стало известно, что все больше иностранных сталкеров штурмуют Чернобыльскую зону

Также Зона отчуждения и креативное агенство будут работать над брендом "Чернобыль"

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения констатировало, что в январе-августе 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетили 74 671 турист.

Тем временем в зоне отчуждения ЧАЭС появились водные маршруты.

 

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Свечка Фото: pixabay.com
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