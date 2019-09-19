В заброшенных домах Чернобыля теперь хозяйничают барсуки

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника во время последней экспедиции нашли в одном из заброшенных домов следы барсуков, строивших норы. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook .\r\n"Нас поразили кучи вырытого песка вокруг крыльца одной из заброшенных домов. Это была работа барсуков. Заглянув внутрь помещения, увидели еще более грандиозную картину - пол дома заполнены сугробами песка, барсуки, строя себе жилье, вынесли из-под пола и фундамента помещения", - говорится в сообщении.\r\nФото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник\r\nФото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник\r\nБарсуки - очень осторожные животные, которых крайне редко можно увидеть днем. Большинство времени своей жизни они проводят под землей. Только к вечеру и ночью выходят на охоту из своих подземных домов.Сообщается, что барсуки живут семействами, главой которых является самцы-вожаки. Барсучья семья проживает в отдельном подземном хранилище, где животные проводят практически весь световой день, размножаются и зимуют (с ноября по март впадают в спячку). Семейство может иметь до 25 таких хранилищ. Это настоящие системы из тоннелей, камер, входов-выходов.Строя подземный городок, барсуки, кроме безопасности, учитывают комфортность своего пребывания: надлежащую вентиляцию на летний период и сохранения постоянной температуры зимой. Следят животные и за своей гигиеной, постоянно меняя гнездовую подстилку (сухие листья, трава, мох). Туалеты барсуки обустраивают на протоптанных ними охотничьих тропкам вблизи норы, маркируя территорию своего поселения.В зависимости от численности семейства, барсуки могут или расширять свой дом и делать новые отверстия, или блокировать подземные галереи и входные отверстия, сужая жизненное пространство.Подземные города барсуков могут просуществовать несколько десятков лет. Если по какой-то причине эти животные оставляют хранилища, то их заселяют лисы, енотовидные собаки, хорьки или куницы.Напомним, ранее в Чернобыле показали ядовитый "одуванчик", который опасен для людей и животных.