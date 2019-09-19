В заброшенных домах Чернобыля теперь хозяйничают барсуки

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника во время последней экспедиции нашли в одном из заброшенных домов следы барсуков, строивших норы. Об этом сообщается на странице заповедника в Facebook .

"Нас поразили кучи вырытого песка вокруг крыльца одной из заброшенных домов. Это была работа барсуков. Заглянув внутрь помещения, увидели еще более грандиозную картину - пол дома заполнены сугробами песка, барсуки, строя себе жилье, вынесли из-под пола и фундамента помещения", - говорится в сообщении.

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

Барсуки - очень осторожные животные, которых крайне редко можно увидеть днем. Большинство времени своей жизни они проводят под землей. Только к вечеру и ночью выходят на охоту из своих подземных домов.



Сообщается, что барсуки живут семействами, главой которых является самцы-вожаки. Барсучья семья проживает в отдельном подземном хранилище, где животные проводят практически весь световой день, размножаются и зимуют (с ноября по март впадают в спячку). Семейство может иметь до 25 таких хранилищ. Это настоящие системы из тоннелей, камер, входов-выходов.



Строя подземный городок, барсуки, кроме безопасности, учитывают комфортность своего пребывания: надлежащую вентиляцию на летний период и сохранения постоянной температуры зимой. Следят животные и за своей гигиеной, постоянно меняя гнездовую подстилку (сухие листья, трава, мох). Туалеты барсуки обустраивают на протоптанных ними охотничьих тропкам вблизи норы, маркируя территорию своего поселения.



В зависимости от численности семейства, барсуки могут или расширять свой дом и делать новые отверстия, или блокировать подземные галереи и входные отверстия, сужая жизненное пространство.



Подземные города барсуков могут просуществовать несколько десятков лет. Если по какой-то причине эти животные оставляют хранилища, то их заселяют лисы, енотовидные собаки, хорьки или куницы.



Напомним, ранее в Чернобыле показали ядовитый "одуванчик", который опасен для людей и животных.