Вакарчук дал Зеленскому советы по общению с добровольцами

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук прокомментировал транслируемый телеканалами и опубликованный в интернете фрагмент видеообращения Президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, заявив, что любые слова, сказанные неуважительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру.

Об этом Вакарчук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные неуважительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты". Помните об этом!", - написал Вакарчук.

По словам депутата, в 2014 году, когда армия находилась в очень сложном состоянии, именно добровольцы стояли в очередях в военкоматы.

Вакарчук подчеркнул, что многие из них создали добровольческие батальоны, которые часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в Золотом (Луганская область), где достигнута договоренность о разведении сил и средств, но пока не было соблюдено условие 7-дневного "режима тишины", устроил перепалку с добровольцами относительно протестов против "формулы Штайнмайера" и отвода оружия.

Тем временем штаб ООС заявил, что добровольцы, с которыми встретился Зеленский, в Золотом нелегально, а соцсети взорвались возмущением на хамство Зеленского добровольцам.