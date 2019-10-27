подписаться на рассылку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
27 октября 2019, воскресенье, 18:27 58
Верховная Рада и партии 2019-10-27T18:39:21+02:00
Українські Новини
Вакарчук дал Зеленскому советы по общению с добровольцами

Вакарчук дал Зеленскому советы по общению с добровольцами

Голос, Добровольцы, Президент Украины, золотое, Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский
Святослав Вакарчук,
Святослав Вакарчук,

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Святослав Вакарчук прокомментировал транслируемый телеканалами и опубликованный в интернете фрагмент видеообращения Президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом Луганской области, заявив, что любые слова, сказанные неуважительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру.

Об этом Вакарчук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня главное слово, которое нужно сказать нашим добровольцам - "Спасибо!". А любые слова, сказанные неуважительно, особенно официальными лицами - не приведут к миру. А приведут к гневу. А гнев не знает слова "Вы". Гнев всегда на "ты". Помните об этом!", - написал Вакарчук.

По словам депутата, в 2014 году, когда армия находилась в очень сложном состоянии, именно добровольцы стояли в очередях в военкоматы.

Вакарчук подчеркнул, что многие из них создали добровольческие батальоны, которые часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский в Золотом (Луганская область), где достигнута договоренность о разведении сил и средств, но пока не было соблюдено условие 7-дневного "режима тишины", устроил перепалку с добровольцами относительно протестов против "формулы Штайнмайера" и отвода оружия.

Тем временем штаб ООС заявил, что добровольцы, с которыми встретился Зеленский, в Золотом нелегально, а соцсети взорвались возмущением на хамство Зеленского добровольцам.

Больше новостей о: Голос Добровольцы Президент Украины золотое Святослав Вакарчук Владимир Зеленский

Архив
Новости
Вакарчук дал Зеленскому советы по общению с добровольцами 18:27
Украинскую литературу читают по всему миру: какие страны чаще покупают права на книги 18:03
На выпускном в Техасе устроили кровавую бойню с ранеными и убитыми 17:29
Смертельное ДТП под Хмельницким. Фото: полиция Хмельницкой области/Facebook
На семью с двумя детьми наехал грузовик под Хмельницким, выжил только 10-летний ребенок 16:56
Николай Полозов. Скриншот:
Россия не отдает Украине корабли из-за их технического состояния, - адвокат 16:25
больше новостей
Правила получения субсидий изменили: кто лишится помощи 07:00
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий и субсидий: сколько получат украинцы 15:29 Инфографика
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
больше новостей
Янина Соколова. Скриншот видео youtube.com/Yanina Sokolova
Обращение Янины Соколовой к Зеленскому после его скандальных заявлений о добровольцах подорвало сеть 20:35
Стыд за президента, - Сенцов прокомментировал визит Зеленского в Золотое 13:28
В Кривом Роге суд вынес приговор мужчине за футболку с символикой СССР 08:42
Зеленский подписал закон о лишении депутатов выплат за прогулы 21:20
Оружие убери, ты мне ультиматумы ставить не можешь: Зеленский устроил скандал в Золотом 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok