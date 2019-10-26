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26 октября 2019, суббота, 19:40 14
Общество 2019-10-26T19:40:21+03:00
Українські Новини
Некомпетентность и безразличие: соцсети взорвались возмущением на хамство Зеленского добровольцам

Некомпетентность и безразличие: соцсети взорвались возмущением на хамство Зеленского добровольцам

Добровольцы, Реакция соцсетей, Владимир Зеленский

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом и пообщался с добровольцами в весьма эмоциональном тоне.

Президент рассказал о своем почтенном возрасте, статусе и социальном статусе, а также заявил, чтоб добровольцы сложили оружие и приказал не ставить ему ультиматумы. 

После же Зеленский заявил, что ему все равно, с кем будет будущее перемирие ради возврата украинских территорий и прекращения убийств на Донбассе.

Это вызвало просто взрыв комментариев и постов в соцсетях как осуждающих грубое поведение президента Украины, так и в его поддержку.

Как сообщали Українські Новини, штаб ООС сообщает, что вступившие в перепалку с Зеленским добровольцы находятся в Золотом нелегально.

Ранее Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами на территории разведения войск в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.

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