Некомпетентность и безразличие: соцсети взорвались возмущением на хамство Зеленского добровольцам

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил участок разведения сил в Золотом и пообщался с добровольцами в весьма эмоциональном тоне.

Президент рассказал о своем почтенном возрасте, статусе и социальном статусе, а также заявил, чтоб добровольцы сложили оружие и приказал не ставить ему ультиматумы.

После же Зеленский заявил, что ему все равно, с кем будет будущее перемирие ради возврата украинских территорий и прекращения убийств на Донбассе.

Это вызвало просто взрыв комментариев и постов в соцсетях как осуждающих грубое поведение президента Украины, так и в его поддержку.

Как сообщали Українські Новини, штаб ООС сообщает, что вступившие в перепалку с Зеленским добровольцы находятся в Золотом нелегально.

Ранее Зеленский признался в неэффективной коммуникации с обществом по разъяснению гражданам "формулы Штайнмайера".

Зеленский вступил в перепалку с добровольцами на территории разведения войск в Золотом Луганской области по поводу протестов против "формулы Штайнмайера" и отводе оружия.